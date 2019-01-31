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Болтон запропонував Мадуро покинути Венесуелу

Новини » Політика    31.01.2019 - 21:59
Болтон запропонував Мадуро покинути Венесуелу
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Болтон порадив президенту Венесуели скористатися запропонованою амністією

Помічник президента США з нацбезпеки Джон Болтон порадив президенту Венесуели Ніколасу Мадуро скористатися запропонованою амністією, яку може оголосити Хуан Гуайдо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення, опубліковане в Twitter.

"Я бажаю Ніколасу Мадуро і його головним радників довгої і тихого життя після відставки на гарному пляжі де-небудь подалі від Венесуели", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні депутати Європарламенту проголосували за те, щоб визнати опозиційного лідера Венесуели Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом країни. За визнання екс-голови Національної асамблеї Венесуели законним лідером країни проголосували 439 парламентаріїв, "проти" висловилися 104 людини. Ще 88 чоловік утрималися від голосування.

Раніше президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Хуаном Гуайдо.

У ході бесіди сторони домовилися підтримувати зв'язок на тлі нових запланованих акцій протесту і відновлювати відносини. Трамп поговорив з Гуайдо, щоб показати свою рішучу підтримку боротьби за відновлення демократії.

 

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Новини України ВенесуэлаНиколас МадуроДжон Болтон
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