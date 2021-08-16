США відправляють ВДВ до Афганістану: евакуювати американців і афганців будуть 6000 військових

Сполучені Штати Америки відправляє ще 1000 повітряно-десантних військ армії США в столицю Афганістану Кабул для евакуації своїх громадян і афганців. Всього в евакуації візьмуть участь 6000 американських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Офіційний представник США повідомив виданню, що для евакуації американських громадян і афганців, які підтримали місію США в Афганістані, відправлять додатково 1000 солдатів 82-ї повітряно-десантної частини.

"Таким чином, загальна кількість американських військ, що відправляються назад в Афганістан, досягає 6000 осіб", - йдеться в повідомленні.

Представник США також повідомив, що прапор США в посольстві в Кабулі був знятий в неділю, 15 серпня. При цьому посол Росс Вілсон все ще залишається в Афганістані. Його, як і інших дипломатичних співробітників, доставили в аеропорт раніше в неділю, але він вирішив залишитися з основною командою, щоб продовжити роботу посольства.