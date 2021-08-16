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США відправляють ВДВ до Афганістану: евакуювати американців і афганців будуть 6000 військових

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США, Понеділок 16 серпня 2021 01:59
США відправляють ВДВ до Афганістану: евакуювати американців і афганців будуть 6000 військових Фото: евакуювати американців з Афганістану будуть 6000 військових (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Сполучені Штати Америки відправляє ще 1000 повітряно-десантних військ армії США в столицю Афганістану Кабул для евакуації своїх громадян і афганців. Всього в евакуації візьмуть участь 6000 американських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Офіційний представник США повідомив виданню, що для евакуації американських громадян і афганців, які підтримали місію США в Афганістані, відправлять додатково 1000 солдатів 82-ї повітряно-десантної частини.

"Таким чином, загальна кількість американських військ, що відправляються назад в Афганістан, досягає 6000 осіб", - йдеться в повідомленні.

Представник США також повідомив, що прапор США в посольстві в Кабулі був знятий в неділю, 15 серпня. При цьому посол Росс Вілсон все ще залишається в Афганістані. Його, як і інших дипломатичних співробітників, доставили в аеропорт раніше в неділю, але він вирішив залишитися з основною командою, щоб продовжити роботу посольства.

Евакуація американських дипломатів триває, 500 осіб з посольства вже полетіли рейсами.

Нагадаємо, що для евакуації американців з Афганістану направили 5000 військових. Рішення було прийнято президентом США.

Раніше повідомлялося, що таліби захопили столицю Афганістану. Щоб уникнути насильства, уряд передав їм владу.

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Сполучені Штати Америки Афганистан
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