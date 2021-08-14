Байден оголосив про розгортання п'яти тисяч військових для проведення евакуації з Афганістану

Президент США Джо Байден повідомив, що санкціонував розгортання в цілому 5 тисяч військових для забезпечення безпечної евакуації з Афганістану диппрацівників. Рішення прийнято в рамках завершення військової місії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому .

Байден наказав збройним силам і розвідувальній спільноті забезпечити здатність протистояти майбутнім терористичним загрозам з Афганістану.

"Протягом останніх кількох днів я був у тісному контакті зі своєю командою з національної безпеки, щоб дати їм вказівки про те, як захистити наші інтереси та цінності, коли ми завершуємо нашу військову місію в Афганістані", - заявив він.

США повідомили представникам "Талібану" в Досі, що будь-які дії з їхнього боку на території Афганістану, які ставлять під загрозу персонал США, будуть зустрінуті швидкою військовою відповіддю.