Байден оголосив про розгортання п'яти тисяч військових для проведення евакуації з Афганістану
Президент США Джо Байден повідомив, що санкціонував розгортання в цілому 5 тисяч військових для забезпечення безпечної евакуації з Афганістану диппрацівників. Рішення прийнято в рамках завершення військової місії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.
Байден наказав збройним силам і розвідувальній спільноті забезпечити здатність протистояти майбутнім терористичним загрозам з Афганістану.
"Протягом останніх кількох днів я був у тісному контакті зі своєю командою з національної безпеки, щоб дати їм вказівки про те, як захистити наші інтереси та цінності, коли ми завершуємо нашу військову місію в Афганістані", - заявив він.
США повідомили представникам "Талібану" в Досі, що будь-які дії з їхнього боку на території Афганістану, які ставлять під загрозу персонал США, будуть зустрінуті швидкою військовою відповіддю.
Раніше стало відомо, що американські війська прибули в Кабул для надання допомоги в евакуації.
Тим часом таліби наблизилися до афганської столиці, захопивши ключове місто за 70 кілометрів від столиці - Пулі-Алам. Він вважається ключовим плацдармом для потенційного нападу на Кабул.