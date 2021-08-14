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Байден оголосив про розгортання п'яти тисяч військових для проведення евакуації з Афганістану

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Вашингтон, Субота 14 серпня 2021 23:38
Байден оголосив про розгортання п'яти тисяч військових для проведення евакуації з Афганістану Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден повідомив, що санкціонував розгортання в цілому 5 тисяч військових для забезпечення безпечної евакуації з Афганістану диппрацівників. Рішення прийнято в рамках завершення військової місії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Байден наказав збройним силам і розвідувальній спільноті забезпечити здатність протистояти майбутнім терористичним загрозам з Афганістану.

"Протягом останніх кількох днів я був у тісному контакті зі своєю командою з національної безпеки, щоб дати їм вказівки про те, як захистити наші інтереси та цінності, коли ми завершуємо нашу військову місію в Афганістані", - заявив він.

США повідомили представникам "Талібану" в Досі, що будь-які дії з їхнього боку на території Афганістану, які ставлять під загрозу персонал США, будуть зустрінуті швидкою військовою відповіддю.

Раніше стало відомо, що американські війська прибули в Кабул для надання допомоги в евакуації.

Тим часом таліби наблизилися до афганської столиці, захопивши ключове місто за 70 кілометрів від столиці - Пулі-Алам. Він вважається ключовим плацдармом для потенційного нападу на Кабул.

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Джозеф Байден Афганистан
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