США отправляют ВДВ в Афганистан: эвакуировать американцев и афганцев будут 6000 военных

Соединенные Штаты Америки отправляет еще 1000 воздушно-десантных войск армии США в столицу Афганистана Кабул для эвакуации своих граждан и афганцев. Всего в эвакуации примут участие 6000 американских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Официальный представитель США сообщил изданию, что для эвакуации американских граждан и афганцев, которые поддержали миссию США в Афганистане, отправят дополнительно 1000 солдат 82-й воздушно-десантной части.

"Таким образом, общее количество американских войск, отправляемых обратно в Афганистан, достигает 6000 человек", - говорится в сообщении.

Представитель США также сообщил, что флаг США в посольстве в Кабуле был снят в воскресенье, 15 августа. При этом посол Росс Уилсон все еще остается в Афганистане. Его, как и других дипломатических сотрудников, доставили в аэропорт ранее в воскресенье, но он решил остаться с основной командой, чтобы продолжить работу посольства.