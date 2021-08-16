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США отправляют ВДВ в Афганистан: эвакуировать американцев и афганцев будут 6000 военных

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США, Понедельник 16 августа 2021 01:59
США отправляют ВДВ в Афганистан: эвакуировать американцев и афганцев будут 6000 военных Фото: эвакуировать американцев из Афганистана будут 6000 военных (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Соединенные Штаты Америки отправляет еще 1000 воздушно-десантных войск армии США в столицу Афганистана Кабул для эвакуации своих граждан и афганцев. Всего в эвакуации примут участие 6000 американских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Официальный представитель США сообщил изданию, что для эвакуации американских граждан и афганцев, которые поддержали миссию США в Афганистане, отправят дополнительно 1000 солдат 82-й воздушно-десантной части.

"Таким образом, общее количество американских войск, отправляемых обратно в Афганистан, достигает 6000 человек", - говорится в сообщении.

Представитель США также сообщил, что флаг США в посольстве в Кабуле был снят в воскресенье, 15 августа. При этом посол Росс Уилсон все еще остается в Афганистане. Его, как и других дипломатических сотрудников, доставили в аэропорт ранее в воскресенье, но он решил остаться с основной командой, чтобы продолжить работу посольства.

Эвакуация американских дипломатов продолжается, 500 человек из посольства уже улетели рейсами.

Напомним, что для эвакуации американцев из Афганистана направили 5000 военных. Решение было принято президентом США.

Ранее сообщалось, что талибы захватили столицу Афганистана. Чтобы избежать насилия, правительство передало им власть.

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