Туреччина не задоволена переговорами з США щодо безпечної зони в Сирії

Фото: турецькі військові у Сирії (twitter/dw)

У Туреччині готові очистити територію від терористів в поодинці

Туреччина не задоволена переговорами з США щодо створення безпечної зони в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, у разі, якщо не буде досягнуто прогрес у переговорах, турецька сторона готова займати питання створення "безпечно зони" поодинці.

"Ми не задоволені нинішнім станом зусиль і дуже чітко донесли це до американців. Якщо ми не зможемо знайти вихід із Сполученими Штатами, ми очистимо територію від терористичної організації поодинці", - повідомив глава МЗС.

Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган заявляв, що Туреччина завершила підготовку до операції в Сирії на сході Євфрату. За словами президента Туреччини, на даний момент територія Сирії майже очищена від терористів ИГИЛ, проте з'явилася нова організація під назвою "Сирійські демократичні сили", яка нічим не відрізняється від попередніх терористичних організацій.

Також повідомлялося, що Туреччина очікує від США чітких кроків у питанні екстрадиції ватажків терористичної організації "Паралельна держава" (FETO) і відмови від постачання зброї терористам в Сирію.