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Ердоган анонсував нову операцію Туреччини у Сирії

Новини » Політика    06.08.2019 - 14:40
Ердоган анонсував нову операцію Туреччини у Сирії
Фото: турецькі військові у Сирії (rwitter/dw)

Ердоган заявив, що Туреччина очікує від США чітких кроків у питанні боротьби з тероризмом

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган анонсував нову операцію із забезпечення безпеки кордонів країни на півночі Сирії. Про це він заявив в ході 11-ї конференції послів Туреччини в Анкарі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Anadolu.

За словами Ердогана, боротьба з тероризмом у Сирії, що почалася в рамках операцій "Щит Євфрату" і "Оливкова гілка", скоро перейде у нову стадію.

"Туреччина не буде відчувати себе у безпеці до тих пір, поки у її південних кордонів знаходиться створене терористами "новоутворення". Ця зона розростається, наче ракова пухлина, і посилюється завдяки поставкам зброї союзниками Анкари", - йдеться у повідомленні.

За словами турецького лідера, Анкара чекає від США кроків, відповідних стратегічного партнерства і союзу в рамках НАТО.

"Туреччина очікує від США чітких кроків в питанні екстрадиції ватажків терористичної організації "Паралельна держава" (FETO) і відмови від постачання зброї терористам у Сирії", - пояснив президент Туреччини.

Нагадаємо, Туреччина збирається провести третє наступ на курдів у Сирії. Нова військова операція на півночі Сирії пройде у районі, контрольованому курдами на схід від Євфрату. Як уточнив Ердоган, Росія і США, чиї військові також присутні у Сирії, уже повідомлені про запланованої операції.

Нагадаємо, нещодавно постійний сирійський представник при ООН Башар Джаафарі заявив, що перемир'я у провінції Ідліб на північному заході Сирії вдасться зберегти тільки за умови, що Туреччина буде виконувати взяті на себе зобов'язання.

Туреччина оголосила про нову операцію в Сирії проти курдів У Сирії заявили, що мир у Ідлібі залежить від дотримання зобов'язань Туреччиною
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