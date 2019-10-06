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Туреччина направила додаткові війська на кордон із Сирією

Новини » Політика    06.10.2019 - 04:15
Туреччина направила додаткові війська на кордон із Сирією
Фото: турецькі військові у Сирії (twitter/dw)

На кордон везуть техніку та військових

Туреччина направила додаткові війська і військову техніку на сирійську кордон на тлі оголошення президента країни Реджепа Тайіпа Ердогана про можливості незабаром почати операцію в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецький телеканал TRT.

Наголошується що, в місто Акчакале в провінції Шанлиурфа прибули десять бронетранспортерів з військовою технікою, а також автобус з військовослужбовцями. Конвой був направлений для посилення сирійських військових частин, дислокованих на сирійському кордоні.

У свою чергу Сірійські демократичні сили (СДС) попередили, що реалізація військової операції Туреччини на півночі Сирії може вилитися в тотальну війну.

"Ми без вагань перетворимо будь неспровокований напад Туреччини в тотальну війну на кордоні, щоб захистити себе і наш народ", - заявив представник СДС Мустафа Балі.

У СДС входять курдські загони народної самооборони (YPG і YPJ), а також арабські і ассірійські ополченці. Союз користується підтримкою США.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що президент Туреччини Реджеп Тайіп 5 жовтня Ердоган заявив про готовність почати військову операцію в районах Сирії на схід від річки Євфрат.

Після цього міністр оборони США Марк Еспер заявив, що знаходиться в контакті зі своїм турецьким колегою Хулуси Акаром і розмовляв з ним буквально вчора. США зосереджені на створенні механізму забезпечення безпеки в північній і північно-східній Сирії.

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