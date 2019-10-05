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Пентагон відреагував на план Ердогана почати операцію в Сирії

Новини » Політика    05.10.2019 - 22:11
Пентагон відреагував на план Ердогана почати операцію в Сирії
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

США зосереджені на створенні механізму забезпечення безпеки в північній і північно-східній Сирії

Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що знаходиться в контакті зі своїм турецьким колегою Хулуси Акаром і розмовляв з ним буквально вчора. Про це він заявив, коментуючи плани Туреччини почати військову операцію на північному сході Сирії проти сирійських курдів, передає РБК-Україна з посиланням на його прес-службу.

За його словами, США зосереджені на створенні механізму забезпечення безпеки в північній і північно-східній Сирії.

"Прямо зараз ми зосереджені на створенні механізму забезпечення безпеки в північній і північно-східній Сирії... Мені шкода. Вчора у мене була довга розмова з моїм колегою паном Акаром і я дуже ясно дав йому зрозуміти, і він з цим погодився, що нам потрібно змусити механізм безпеки працювати", - сказав глава Пентагону, додавши, що у Вашингтона і Анкари функціонує спільний центр на півдні Туреччини, який проводить патрулювання повітряного простору, а також є наземний патруль

Він зазначив, що США і Туреччина мають опрацювати всі деталі.

"Я просто сказав йому, давайте продовжимо працювати в цьому напрямку, це найкращий шлях для всіх нас", - сказав Еспер.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про готовність почати військову операцію в районах Сирії на схід від річки Євфрат.

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