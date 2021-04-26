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У Кремлі розповіли, коли відбудеться зустріч Путіна і Байдена

Новость на русском → Москва, Понеділок 26 квітня 2021 13:19
У Кремлі розповіли, коли відбудеться зустріч Путіна і Байдена Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У Кремлі розповіли, коли планується зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена. Вони зустрінуться влітку, але точної дати поки немає.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

Однак, в Кремлі повідомили, що точної дати і країни проведення поки немає.

"Дійсно, певні пропозиції були озвучені, дати я поки підтвердити не можу. Поки ніяких домовленостей по датах немає. Мова дійсно йде про літні місяці, ще належить проаналізувати багато різних факторів, щоб вийти на якісь остаточні домовленості", - сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський позитивно оцінює можливу зустріч президентів США і Росії - Джо Байдена і Володимира Путіна.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Байден і Путін нібито домовилися про зустріч, і вона може відбутися в найближчі тижні.

Домовлялися про зустріч обидва президенти по телефону. У США підкреслили, що лідерам двох країн необхідно проговорити позиції з деяких питань.

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