У Кремлі розповіли, коли відбудеться зустріч Путіна і Байдена

У Кремлі розповіли, коли планується зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена . Вони зустрінуться влітку, але точної дати поки немає.

Однак, в Кремлі повідомили, що точної дати і країни проведення поки немає.

"Дійсно, певні пропозиції були озвучені, дати я поки підтвердити не можу. Поки ніяких домовленостей по датах немає. Мова дійсно йде про літні місяці, ще належить проаналізувати багато різних факторів, щоб вийти на якісь остаточні домовленості", - сказав він.