Блінкен: стабілізація відносин США з Росією залежить тільки від Москви
Адміністрація президента США Джо Байден хотіла б налагодити стабільні відносини з Росією. Вона готова піти на це, якщо і Москва буде дотримуватися такого курсу.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на спільній прес-конференції з главою МЗС Великобританії Домініком Раабом в Лондон.
"Президент Байден вже давно - ще до того, як він став президентом - чітко заявляв, що якщо Росія вирішить діяти нерозважливо або агресивно, ми приймемо відповідні заходи. Ми не прагнемо до ескалації. Навпаки, ми б віддали перевагу більш стабільним і передбачуваним відносинам. І якщо Росія почне рухатися в цьому напрямку, то і ми вчинимо так само", - сказав він.
За його словами, Байден має намір в ході майбутньої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним безпосередньо поговорити про це.
Блінкен уточнив, що у випадку з Росією Вашингтон приймає рішення в залежності від вчинків Москви. За його словами, США відповідатимуть на ті її кроки, які вважають недружніми.
"Все буде залежати від того, що Москва вирішить робити або - не робити", - уклав він.
Watch live: UK - US joint press conference https://t.co/dhAJSGyBop— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) May 3, 2021
Нагадаємо, помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що зустріч президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна запланована цього літа в одній з країн в Європі. Дата і місце саміту ще не визначені, йдуть активні переговори.
РБК-Україна писало, що держсекретар Ентоні Блінкен повинен відвідати Україну до зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна.