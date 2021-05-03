Блінкен: стабілізація відносин США з Росією залежить тільки від Москви

Адміністрація президента США Джо Байден хотіла б налагодити стабільні відносини з Росією. Вона готова піти на це, якщо і Москва буде дотримуватися такого курсу.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на спільній прес-конференції з главою МЗС Великобританії Домініком Раабом в Лондон .

"Президент Байден вже давно - ще до того, як він став президентом - чітко заявляв, що якщо Росія вирішить діяти нерозважливо або агресивно, ми приймемо відповідні заходи. Ми не прагнемо до ескалації. Навпаки, ми б віддали перевагу більш стабільним і передбачуваним відносинам. І якщо Росія почне рухатися в цьому напрямку, то і ми вчинимо так само", - сказав він.

За його словами, Байден має намір в ході майбутньої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним безпосередньо поговорити про це.

Блінкен уточнив, що у випадку з Росією Вашингтон приймає рішення в залежності від вчинків Москви. За його словами, США відповідатимуть на ті її кроки, які вважають недружніми.

"Все буде залежати від того, що Москва вирішить робити або - не робити", - уклав він.