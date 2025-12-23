В США обнародовали файлы по делу Эпштейна с многочисленными упоминаниями о Трампе, - WP

Министерство юстиции США обнародовало новые файлы по делу осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна. В них фигурирует много упоминаний об американском лидере Дональде Трампе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Согласно документам, в 2021 году в Мар-а-Лаго поступила повестка с требованием предоставить записи, которые касаются дела против Гислейн Максвелл, сообщницы Эпштейна в торговле людьми.
В них содержатся заметки помощника прокурора США в Нью-Йорке относительно количества полетов Трампа на самолете Эпштейна. Записи включают один полет, в котором участвовали только Трамп, Эпштейн и 20-летняя женщина.
"Согласно данным о перелетах, Трамп путешествовал на частном самолете Эпштейна значительно чаще, чем сообщалось ранее (или о чем нам было известно)", - говорится в письме помощника прокурора.
Записи свидетельствуют, что в период с 1993 по 1996 год Трамп находился на борту как минимум восьми рейсов. По крайней мере на четырех из них также присутствовала Максвелл.
Документы, которые были обнародованы, также содержат несколько сообщений, собранных ФБР относительно связей Трампа с Эпштейном, а также вечеринки в их имениях в начале 2000-х годов. Материалы не показывают, происходило ли дальнейшее расследование и были ли подтверждены какие-то из сообщений.
Документы находились в открытом доступе на сайте Министерства юстиции, однако позже были удалены. WP успело загрузить сайты, пока они были доступны.
Напомним, 10 декабря суд в США принял решение разрешить обнародование материалов расследования дела сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Раскрытие стало возможным после принятия закона о прозрачности файлов Эпштейна.
Ранее материалы расследования по закону считались окончательно закрытыми. В августе суд отклонил запрос Министерства юстиции на их раскрытие.
Дело начали в 2005 году. Расследование выявило более 50 несовершеннолетних, которые получали от миллиардера деньги за сексуальные услуги в период 2002-2005 годов.
Эпштейн умер в федеральной тюрьме в 2019 году, официальная версия - самоубийство. Однако обстоятельства его смерти остаются загадкой - существует версия, что его могли ликвидировать из-за опасных знаний.
19 декабря Министерство юстиции США начало публикацию нового большого массива файлов, связанных с финансистом и осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.
Материалы содержат показания, соглашения об иммунитете, внутренние расследования и фотографии, которые могут пролить свет на его связи с влиятельными лицами.
По данным Минюста, общий объем документов может достигать сотен тысяч страниц. Первый этап публикации уже стартовал, следующие части ожидаются в течение недель.
Отметим, в новых материалах по делу Джеффри Эпштейна фигурирует имя Дональда Трампа. В документах говорится о его знакомстве с 14-летней девушкой на курорте Мар-а-Лаго во Флориде.