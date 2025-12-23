У США оприлюднили файли у справі Епштейна з численними згадками про Трампа, - WP

Згідно з документами, у 2021 році до Мар-а-Лаго надійшла повістка з вимогою надати записи, які стосуються справи проти Гіслейн Максвелл, спільниці Епштейна в торгівлі людьми.

У них містяться нотатки помічника прокурора США в Нью-Йорку щодо кількості польотів Трампа на літаку Епштейна. Записи включають один політ, в якому брали участь лише Трамп, Епштейн і 20-річна жінка.

"Згідно з даними про перельоти, Трамп подорожував приватним літаком Епштейна значно частіше, ніж повідомлялося раніше (або про що нам було відомо)", - йдеться у листі помічника прокурора.

Записи свідчать, що у період з 1993 по 1996 рік Трамп перебував на борту як мінімум восьми рейсів. Принаймні на чотирьох з них також була присутня Максвелл.

Документи, які були оприлюднені, також містять кілька повідомлень, зібраних ФБР щодо зв'язків Трампа з Епштейном, а також вечірки у їхніх маєтках на початку 2000-х років. Матеріали не показують, чи відбувалося подальше розслідування та чи були підтверджені якісь з повідомлень.

Документи перебували у відкритому доступі на сайті Міністерства юстиції, проте пізніше були видалені. WP встигло завантажити сайти, поки вони були доступними.