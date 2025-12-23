В США обнародовали файлы по делу Эпштейна с многочисленными упоминаниями о Трампе, - WP

Министерство юстиции США обнародовало новые файлы по делу осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна. В них фигурирует много упоминаний об американском лидере Дональде Трампе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Согласно документам, в 2021 году в Мар-а-Лаго поступила повестка с требованием предоставить записи, которые касаются дела против Гислейн Максвелл, сообщницы Эпштейна в торговле людьми.

В них содержатся заметки помощника прокурора США в Нью-Йорке относительно количества полетов Трампа на самолете Эпштейна. Записи включают один полет, в котором участвовали только Трамп, Эпштейн и 20-летняя женщина.

"Согласно данным о перелетах, Трамп путешествовал на частном самолете Эпштейна значительно чаще, чем сообщалось ранее (или о чем нам было известно)", - говорится в письме помощника прокурора.

Записи свидетельствуют, что в период с 1993 по 1996 год Трамп находился на борту как минимум восьми рейсов. По крайней мере на четырех из них также присутствовала Максвелл.

Документы, которые были обнародованы, также содержат несколько сообщений, собранных ФБР относительно связей Трампа с Эпштейном, а также вечеринки в их имениях в начале 2000-х годов. Материалы не показывают, происходило ли дальнейшее расследование и были ли подтверждены какие-то из сообщений.

Документы находились в открытом доступе на сайте Министерства юстиции, однако позже были удалены. WP успело загрузить сайты, пока они были доступны.