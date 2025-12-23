ua en ru
У США оприлюднили файли у справі Епштейна з численними згадками про Трампа, - WP

США, Вівторок 23 грудня 2025 16:24
У США оприлюднили файли у справі Епштейна з численними згадками про Трампа, - WP
Автор: Валерій Ульяненко

Міністерство юстиції США оприлюднило нові файли у справі засудженого за сексуальні злочини фінансиста Джеффрі Епштейна. В них фігурує багато згадок про американського лідера Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Згідно з документами, у 2021 році до Мар-а-Лаго надійшла повістка з вимогою надати записи, які стосуються справи проти Гіслейн Максвелл, спільниці Епштейна в торгівлі людьми.

У них містяться нотатки помічника прокурора США в Нью-Йорку щодо кількості польотів Трампа на літаку Епштейна. Записи включають один політ, в якому брали участь лише Трамп, Епштейн і 20-річна жінка.

"Згідно з даними про перельоти, Трамп подорожував приватним літаком Епштейна значно частіше, ніж повідомлялося раніше (або про що нам було відомо)", - йдеться у листі помічника прокурора.

Записи свідчать, що у період з 1993 по 1996 рік Трамп перебував на борту як мінімум восьми рейсів. Принаймні на чотирьох з них також була присутня Максвелл.

Документи, які були оприлюднені, також містять кілька повідомлень, зібраних ФБР щодо зв'язків Трампа з Епштейном, а також вечірки у їхніх маєтках на початку 2000-х років. Матеріали не показують, чи відбувалося подальше розслідування та чи були підтверджені якісь з повідомлень.

Документи перебували у відкритому доступі на сайті Міністерства юстиції, проте пізніше були видалені. WP встигло завантажити сайти, поки вони були доступними.

Справа Епштейна

Нагадаємо, 10 грудня суд в США ухвалив рішення дозволити оприлюднення матеріалів розслідування справи сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Розкриття стало можливим після прийняття закону про прозорість файлів Епштейна.

Раніше матеріали розслідування за законом вважалися остаточно закритими. У серпні суд відхилив запит Міністерства юстиції на їх розкриття.

Справу розпочали у 2005 році. Розслідування виявило понад 50 неповнолітніх, які отримували від мільярдера гроші за сексуальні послуги у період 2002-2005 років.

Епштейн помер у федеральній в’язниці у 2019 році, офіційна версія - самогубство. Проте обставини його смерті залишаються загадкою - існує версія, що його могли ліквідувати через небезпечні знання.

19 грудня Міністерство юстиції США розпочало публікацію нового великого масиву файлів, пов’язаних із фінансистом і засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Матеріали містять свідчення, угоди про імунітет, внутрішні розслідування та фотографії, що можуть пролити світло на його зв’язки з впливовими особами.

За даними Мін’юсту, загальний обсяг документів може сягати сотень тисяч сторінок. Перший етап публікації вже стартував, наступні частини очікуються протягом тижнів.

Зазначимо, у нових матеріалах у справі Джеффрі Епштейна фігурує ім’я Дональда Трампа. У документах ідеться про його знайомство з 14-річною дівчиною на курорті Мар-а-Лаго у Флориді.

