КНДР близка к созданию баллистики, которая сможет ударить по США, - президент Южной Кореи

Об этом заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Южнокорейский лидер во время встречи с инвесторами на Нью-Йоркской фондовой бирже пообещал снизить риски, связанные с Северной Кореей, чтобы привлечь больше инвестиций и стимулировать экономику.

"Будь то для переговоров с США или для собственного режима, они продолжают разрабатывать межконтинентальные баллистические ракеты, способные достичь территории США, нести ядерную бомбу и бомбить США", - отметил он.

По словам Ли Чжэ Мена, полного успеха Пхеньян в разработке такой ракеты пока не добился, но процесс на финальной стадии. Осталась только так называемая "технология повторного входа в атмосферу" (технология нужна, чтобы боеголовка, вернувшись из космоса на огромной скорости, не разрушилась от перегрева и давления, а сохранила целостность и могла достичь цели). Но, вероятно, в скором времени этот вопрос будет решен.

Также Ли Чжэ Мен снова отметил, что президент США Дональд Трамп является "единственным", кто может быть переговорным партнером для Северной Кореи.