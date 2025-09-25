КНДР может иметь до 2 000 кг высокообогащенного урана, - министр Южной Кореи

Министр Южной Кореи по делам объединения Чон Дон Йон подчеркнул, что в последние годы Пхеньян активно наращивает ядерный потенциал.

"Это нужно срочно остановить. Даже в данный момент урановые центрифуги на четырех объектах в Северной Корее работают и, вероятно, накапливают ядерные материалы", - заявил Чон.

По его словам, "по оценкам экспертов, КНДР имеет до 2 000 кг высокообогащенного урана с обогащением 90% и выше". Он уточнил, что 10-12 кг хватает для создания одной бомбы.

Министр подчеркнул, что международные санкции больше не могут заставить Северную Корею отказаться от ядерной программы. Зато возобновление диалога между Пхеньяном и Вашингтоном он назвал "прорывом", способным сдвинуть с места процесс денуклеаризации.

"Желательно, чтобы такие переговоры состоялись как можно скорее", - добавил он.

Перспективы межкорейских отношений

По мнению Чона, возобновление переговоров между КНДР и США могло бы также открыть возможности для оживления межкорейских отношений. Он заверил, что правительство Южной Кореи сделает все возможное для создания благоприятных условий для диалога.

Заявление прозвучало вскоре после выступления северокорейского лидера Ким Чен Ына, который во время заседания парламента вновь выразил заинтересованность в переговорах с США, но только при условии отказа от требования денуклеаризации. При этом он исключил возможность диалога с Сеулом и категорически отверг идею объединения двух Корей.

Позиция Сеула и призыв к миру

Несмотря на жесткую риторику Пхеньяна, администрация президента Южной Кореи Ли Чжэ Мэна заявила о приверженности курсу на мир через диалог и взаимные обмены.

Выступая на этой неделе на Генассамблее ООН, Ли подчеркнул, что время вражды на Корейском полуострове должно завершиться, и заверил, что Сеул не планирует прибегать к агрессивным действиям.

В интервью BBC Ли также заявил, что Южная Корея готова принять потенциальное соглашение между президентом США Дональдом Трампом и диктатором Ким Чен Ыном о замораживании ядерных программ КНДР как "реалистичную альтернативу" на пути к полной денуклеаризации.

Возможное ограничение учений у границы

Параллельно Чон сообщил, что его министерство ведет переговоры с Минобороны Южной Кореи относительно остановки боевых стрельб и военных учений в приграничных районах.

"Позиция министерства по делам объединения заключается в том, что будет справедливо прекратить стрельбы и полевые учения в районах возле демилитаризованной зоны еще до возобновления действия соглашения от 19 сентября", - пояснил он, имея в виду замороженный межкорейский пакт о снижении напряженности на границе.