США объявили новый пакет военной помощи Украине

США сегодня, 19 апреля, объявили о предоставлении Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в сфере безопасности", - подчеркивают в Пентагоне.

В ведомстве напомнили, что это уже 36 подобное сокращение вооружений для помощи Украине.

Президент США Джо Байден подписал меморандум о сокращении вооружений, стоимость которых достигает 325 миллионов долларов. Оружие направят на помощь Украине.

Стоит заметить, что новый пакет помощи Украине в Белом доме анонсировали сегодня. По словам пресс-секретаря ведомства, в него должны были войти боеприпасы для HIMARS и артиллерии.

Напомним, предыдущий пакет военный помощи Украине США анонсировали 4 апреля. В него вошло вооружение стоимостью около 2,6 млрд долларов.

Также мы писали, что, по данным СМИ, Украина на следующей встрече в формате "Рамштайн" будет просить о срочных поставках ракет для систем ПВО, поскольку сейчас наблюдается острая нехватка.

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