США оголосили новий пакет військової допомоги Україні

США сьогодні, 19 квітня, оголосили про надання Україні нового озброєння у рамках чергового пакету військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", - наголошують у Пентагоні.

У відомстві нагадали, що це вже 36 подібне скорочення озброєнь для допомоги Україні.

За даними Пентагону , до нового пакету військової допомоги Україні від США увійшли:

Президент США Джо Байден підписав меморандум про скорочення озброєнь, вартість яких сягає 325 мільйонів доларів. Зброю спрямують на допомогу Україні.

Варто зауважити, що новий пакет допомоги Україні у Білому домі анонсували сьогодні. За словами прессекретаря відомства, до нього мали увійти боєприпаси для HIMARS та артилерії.

Нагадаємо, попередній пакет військової допомоги Україні США анонсували 4 квітня. До нього увійшло озброєння вартістю близько 2,6 млрд доларів.

Також ми писали, що, за даними ЗМІ, Україна на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн" проситиме про термінове постачання ракет для систем ППО, оскільки зараз спостерігається гостра нестача.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.