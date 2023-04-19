США сегодня объявят о новом пакете помощи для Украины

В среду, 19 апреля, Соединенные Штаты объявят о новом пакете военной помощи для Украины.

Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

Ожидается, что среди прочего, новый пакет военной помощи для Украины включает в себя дополнительные боеприпасы для HIMARS и артиллерийские снаряды.

Напомним, 4 апреля США выделили пакет военной помощи для Украины в размере 2,6 млрд долларов.

Отметим, что правительство Германии официально сообщило, что Берлин доставил Patriot в Украину вместе с ракетами. При этом отметим, что Резников в своем посте писал о системах во множестве и благодарил министров обороны трех стран, поэтому, возможно, Украина получила системы также и от США и Нидерландов.

Добавим, что министр обороны Алексей Резников сегодня подтвердил прибытие систем ПВО Patriot из США в Украину.

Как объяснил советник министра Алексей Копытько, ЗРК поможет не только защищать украинские города от российских ударов, но и прикрывать воинов на фронте.

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