ua ru
Ср, 19 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США сегодня объявят о новом пакете помощи для Украины

Новина українською →
Среда 19 апреля 2023 19:44
США сегодня объявят о новом пакете помощи для Украины Фото: спикер Белого дома Карин Жан-Пьер (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 19 апреля, Соединенные Штаты объявят о новом пакете военной помощи для Украины.

Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

Ожидается, что среди прочего, новый пакет военной помощи для Украины включает в себя дополнительные боеприпасы для HIMARS и артиллерийские снаряды.

Напомним, 4 апреля США выделили пакет военной помощи для Украины в размере 2,6 млрд долларов.

Отметим, что правительство Германии официально сообщило, что Берлин доставил Patriot в Украину вместе с ракетами. При этом отметим, что Резников в своем посте писал о системах во множестве и благодарил министров обороны трех стран, поэтому, возможно, Украина получила системы также и от США и Нидерландов.

Добавим, что министр обороны Алексей Резников сегодня подтвердил прибытие систем ПВО Patriot из США в Украину.

Как объяснил советник министра Алексей Копытько, ЗРК поможет не только защищать украинские города от российских ударов, но и прикрывать воинов на фронте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Военная помощь Война России против Украины
NEWS
Поступил ли Patriot из Германии в Украину: что говорят в Воздушных силах
Поступил ли Patriot из Германии в Украину: что говорят в Воздушных силах
DAILY
Чем Польше не угодило украинское зерно и как решили транзитный кризис
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Чем Польше не угодило украинское зерно и как решили транзитный кризис