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США объявили о новых санкциях против Ирана из-за передачи баллистики РФ

Иллюстративное фото: Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против Ирана (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Министерство финансов США 10 сентября объявило о новых санкциях против Ирана. Это связано с его решением передать России баллистические ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский Минфин.

В новый санкционный список были включены десять физических и шесть юридических лиц из Ирана и России. А также четыре судна – с их помощью Тегеран поставлял российской стороне оружие, включая беспилотников и ракет.

Кроме этого, США наложили дополнительные санкции на авиакомпанию Ирана Iran Air, чтобы ограничить ее возможности действовать за рубежом.

Параллельно с этим Государственный департамент внес в свой санкционный список три организации, среди которых и Iran Air, и распорядился о конфискации пяти судов, причастных к передаче иранских систем вооружений России.

Против кого введены санкции:

  • Рухолла Катеби из Минобороны Ирана, налаживающего контакты с российским правительством;
  • Эбрагим Бахрами, который организовывал обучение русских военных в Иране;
  • Али Джа'фарабади из командования военно-воздушных сил КСИР, руководившего запуском спутников в Иране;
  • Джамалдин Пашаев – контролирует сеть российских судоходных компаний, работающих в порту Оля и РФ;
  • иранская транспортная компания Azadegan , являющаяся аффилированной компанией КСИР, и связанные с ней юридические лица Amad Behineh Saz Engineering Company, Sanjesh Gostar Dana Engineering and Quality Inspection Company и Talieh Sabz Jehan Group Company;
  • глава совета директоров Azadegan Али Заре, его заместитель Голамреза Эйни Саркаллах и и.о. управляющего директора Масуд Нурахмади;
  • Конструкторское бюро Farzanegan Propulsion Systems (Farzanegan) поставляло российским производителям оружия образцы двигателей для поддержки российской разработки крылатых ракет. Хоссейн Пурфарзане, Захра Пурфарзане и Хасан Пурфарзане , являющиеся лидерами или официальными лицами Farzanegan.

Баллистические ракеты Ирана для РФ

В начале сентября газета The Wall Street Journal сообщала о том, что РФ получила от Ирана партию баллистических ракет , вероятно, короткого радиуса действия. Позже стало известно, что Тегеран ужесточил производство ракет и дронов после подписания соглашения о сотрудничестве со страной-террористом.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, он не располагает конкретным фактом, который бы подтвердил передачу снарядов .

В то же время, госсекретарь США Этони Блинкен сегодня заявил, чтоРоссийская Федерация получила баллистические ракеты от Ирана. И, возможно, применит их против Украины в течение следующих нескольких недель.

Также подробнее об иранских баллистических ракетах можно прочитать в материале РБК-Украина " Аналоги С-300 и "Искандер-М". В чем опасность иранской баллистики в руках РФ ".

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