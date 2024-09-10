США объявили о новых санкциях против Ирана из-за передачи баллистики РФ

Министерство финансов США 10 сентября объявило о новых санкциях против Ирана. Это связано с его решением передать России баллистические ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский Минфин.
В новый санкционный список были включены десять физических и шесть юридических лиц из Ирана и России. А также четыре судна – с их помощью Тегеран поставлял российской стороне оружие, включая беспилотников и ракет.
Кроме этого, США наложили дополнительные санкции на авиакомпанию Ирана Iran Air, чтобы ограничить ее возможности действовать за рубежом.
Параллельно с этим Государственный департамент внес в свой санкционный список три организации, среди которых и Iran Air, и распорядился о конфискации пяти судов, причастных к передаче иранских систем вооружений России.
Против кого введены санкции:
В начале сентября газета The Wall Street Journal сообщала о том, что РФ получила от Ирана партию баллистических ракет , вероятно, короткого радиуса действия. Позже стало известно, что Тегеран ужесточил производство ракет и дронов после подписания соглашения о сотрудничестве со страной-террористом.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, он не располагает конкретным фактом, который бы подтвердил передачу снарядов .
В то же время, госсекретарь США Этони Блинкен сегодня заявил, чтоРоссийская Федерация получила баллистические ракеты от Ирана. И, возможно, применит их против Украины в течение следующих нескольких недель.
Также подробнее об иранских баллистических ракетах можно прочитать в материале РБК-Украина " Аналоги С-300 и "Искандер-М". В чем опасность иранской баллистики в руках РФ ".
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