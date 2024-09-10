США объявили о новых санкциях против Ирана из-за передачи баллистики РФ

В новый санкционный список были включены десять физических и шесть юридических лиц из Ирана и России. А также четыре судна – с их помощью Тегеран поставлял российской стороне оружие, включая беспилотников и ракет.

Кроме этого, США наложили дополнительные санкции на авиакомпанию Ирана Iran Air, чтобы ограничить ее возможности действовать за рубежом.

Параллельно с этим Государственный департамент внес в свой санкционный список три организации, среди которых и Iran Air, и распорядился о конфискации пяти судов, причастных к передаче иранских систем вооружений России.

Против кого введены санкции: