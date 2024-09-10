США оголосили про нові санкції проти Ірану через передачу балістики РФ

Міністерство фінансів США 10 вересня оголосило про нові санкції проти Ірану. Це пов'язано з його рішенням передати Росії балістичні ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський Мінфін.
До нового санкційного списку було включено десять фізичних та шість юридичних осіб із Ірану та Росії. А також чотири судна - за їх допомогою Тегеран постачав російській стороні зброю, включно з безпілотниками та ракетами.
Окрім цього США наклали додаткові санкції на авіакомпанію Ірану Iran Air, для того, щоб обмежити її можливості діяти за кордоном.
Паралельно з цим Державний департамент вніс до свого санкційного списку три організації, серед яких і Iran Air, та розпорядився про конфіскацію п'яти суден, причетних до передання іранських систем озброєнь до Росії.
Проти кого введено санкції:
На початку вересня газета The Wall Street Journal повідомляла про те, що РФ отримала від Ірану партію балістичних ракет, ймовірно, короткого радіусу дії. Пізніше стало відомо, що Тегеран посилив виробництво ракет та дронів після підписання угоди про співпрацю з країною-терористом.
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, він не має в розпорядженні конкретного факту, який би підтвердив передачу снарядів.
Водночас держсекретар США Етоні Блінкен сьогодні заявив, що Російська Федерація отримала балістичні ракети від Ірану. Та можливо застосує їх проти України протягом наступних кількох тижнів.
Також детальніше про іранські балістичні ракети можна прочитати в матеріалі РБК-Україна "Аналоги С-300 та "Іскандер-М". У чому небезпека іранської балістики у руках РФ".
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