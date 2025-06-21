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США эвакуируют персонал посольства в Израиле и готовятся вывозить граждан

Израиль, Суббота 21 июня 2025 06:28
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США эвакуируют персонал посольства в Израиле и готовятся вывозить граждан Фото: эвакуация из Израиля (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Из-за обострения конфликта Израиля и Ирана растет количество американцев, которые хотели бы уехать из этих стран. Сотрудники посольства США в Израиле и члены их семей уже покинули зону конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Іпԁепԁепԁепт.

20 июня Соединенные Штаты эвакуировали 79 сотрудников посольства США в Израиле и членов их семей.

Причиной эвакуации стало обострение конфликта между Израилем и Ираном, а также растущее количество американских граждан, которые обращаются за информацией о возможных путях покинуть Израиль и Иран.

Эвакуация состоялась военным рейсом из Тель-Авива в Софию, Болгария. Это уже второй такой рейс за неделю. Из Софии пассажиры должны были пересесть на чартерный рейс в Вашингтон.

Сколько американцев хотят покинуть Израиль

Известно, что только в пятницу более 6 400 американцев, находящихся в Израиле, заполнили онлайн-форму с просьбой предоставить информацию об организации эвакуационных рейсов. Еще 3 265 человек звонили на горячую линию для получения помощи.

Согласно оценке Государственного департамента, ежедневно от 300 до 500 человек могут нуждаться в помощи в эвакуации, если правительство решит организовать дополнительные авиарейсы или морские рейсы.

Посол США в Израиле Майк Хакаби подтвердил, что эта возможность сейчас рассматривается.

Американцы в Израиле и Иране: статистика и пути эвакуации

По приблизительным подсчетам, в Израиле проживает около 700 000 американцев. При этом большинство из них имеют двойное гражданство.

Пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс сообщила, что более 25 000 американцев обратились за информацией о выезде из Израиля, Западного берега и Ирана, ища поддержку и советы.

В документе также указано, что с начала конфликта по меньшей мере 84 гражданина США и владельцы "зеленой карты" пересекли границу Ирана с Азербайджаном. Еще 774 человека получили разрешение на въезд в эту страну. Почти 200 американцев ожидают разрешения на путешествие по суше из Ирана в Туркменистан.

Война Израиля с Ираном

Отметим, что конфликт между Израилем и Ираном имеет многолетний характер и основывается на политических, идеологических и безопасностных противоречиях.

В последнее время этот конфликт особенно обострился.

Израиль больше недели прицельно атакует военную инфраструктуру Ирана, а также ядерные объекты. Главная цель израильских военных - не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие.

Например, в ночь на 20 июня около 50 истребителей Израиля атаковали Тегеран.

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