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П'ятий пакет санкцій ЄС проти Білорусі включатиме 28 осіб та організацій, - ЗМІ

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Брюссель, П'ятниця 26 листопада 2021 12:20
П'ятий пакет санкцій ЄС проти Білорусі включатиме 28 осіб та організацій, - ЗМІ Фото: п'ятий пакет санкцій ЄС проти Білорусі включатиме 28 осіб та організацій (belapan by)
Автор: Марія Кучерявець

Посли Європейського союзу погодили п’ятий пакет санкцій проти Білорусі, який має набути чинності з 1 грудня. До нього будуть включені 28 осіб та організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка.

"Є спільна згода щодо п'ятого пакета санкцій ЄС проти Білорусі. 28 осіб та організацій. Посли ЄС дадуть "зелене світло" у середу, 1 грудня, і опублікують список наступного дня в офіційному релізі ЄС", - написав журналіст.

Нагадаємо, 15 листопада, міністри закордонних справ ЄС офіційно затвердили нові критерії санкцій щодо Білорусі.

Зазначимо, як раніше повідомляв брюссельський журналіст з посиланням на високопоставленого чиновника Євросоюзу, до нового пакету європейських санкцій потраплять білоруські чиновники та організації, які причетні до створення міграційної кризи на кордонах Литви та Польщі.

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Білорусь Санкції Міграційна криза
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