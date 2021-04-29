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США про відведення військ від України: Росія робила подібні заяви в 2014 році перед початком агресії

Новость на русском → Четвер 29 квітня 2021 22:25
США про відведення військ від України: Росія робила подібні заяви в 2014 році перед початком агресії Фото: США в ОБСЄ закликають Росію утриматися від ескалації на Донбасі (twitter.com/osce_smm)
Автор: РБК-Україна

Делегація США в ОБСЄ відреагувала на заяви Росії про відведення військ від кордонів з Україною. Дипломати нагадали, що в 2014 році перед вторгненням в Укараїну Росія робила аналогічні заяви.

Про це повідомляє прес-служба Місії США в ОБСЄ.

У США відзначили, що повне виведення додаткових військ і озброєнь, зосереджених Росією в окупованому Криму і навколо України, був би дуже довгоочікуваною подією.

"Враховуючи той факт, що Росія зробила аналогічні заяви в 2014 році незадовго до початку семирічної агресії, Сполучені Штати будуть пильно стежити за ситуацією і залишатися в тісному контакті з нашими українськими колегами та іншими партнерами, а також з країнами НАТО", - йдеться в заяві.

Росію також закликали утриматися від будь-яких подальших ескалаційних дій і негайно зробити необхідні кроки для деескалації напруженості в регіоні.

Нагадаємо, Росія планує повернути до українського кордону війська. Це може статися в кінці липня в рамках підготовки до навчань "Захід-2021".

РБК-Україна писало, що Сполучені Штати продовжать роботу з надання Україні допомоги в сфері безпеки, необхідної їй для захисту, включаючи летальні зброю.

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