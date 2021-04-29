США про відведення військ від України: Росія робила подібні заяви в 2014 році перед початком агресії

Делегація США в ОБСЄ відреагувала на заяви Росії про відведення військ від кордонів з Україною. Дипломати нагадали, що в 2014 році перед вторгненням в Укараїну Росія робила аналогічні заяви.

Про це повідомляє прес-служба Місії США в ОБСЄ .

У США відзначили, що повне виведення додаткових військ і озброєнь, зосереджених Росією в окупованому Криму і навколо України, був би дуже довгоочікуваною подією.

"Враховуючи той факт, що Росія зробила аналогічні заяви в 2014 році незадовго до початку семирічної агресії, Сполучені Штати будуть пильно стежити за ситуацією і залишатися в тісному контакті з нашими українськими колегами та іншими партнерами, а також з країнами НАТО", - йдеться в заяві.

Росію також закликали утриматися від будь-яких подальших ескалаційних дій і негайно зробити необхідні кроки для деескалації напруженості в регіоні.