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В США объяснили, почему Путин развернул войска у границ Украины

Новина українською → Вашингтон, Четверг 06 мая 2021 11:18
В США объяснили, почему Путин развернул войска у границ Украины Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Соединенных Штатах Америки объяснили развертывание войск России у украинской границы. Так президент России Владимир Путин хочет показать себя, особенно перед президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает The New York Times.

Некоторые американские чиновники считают, что развертывание войск направлено на то, чтобы "поймать на блефе Соединенные Штаты и Европу - и прояснить для Киева границы поддержки Запада". Как пишет NYT, так Россия хочет вызвать реакцию Запада, но реакцию, которая не оправдает надежд украинского правительства.

"Возможно, Россия уже достигла этой цели. Соединенные Штаты заявили, что готовы ввести новые санкции против Москвы, и выразили решительную поддержку Украине. Но администрация Байдена не сделала никаких шагов для продвижения к членству в НАТО или значительного увеличения военной помощи Киеву", - указывают авторы статьи.

Однако, американские официальные лица считают, что они по-прежнему не уверены, какие именно цели наращивания войск Путина и его решение не доводить до конца объявление о выводе войск.

Кроме того, водоснабжение Крыма остается ключевым моментом, пишет издание. В Пентагоне считают, что вторжение в систему водоснабжения остается реальной угрозой.

Но проблема с водой назревает уже семь лет, и Россия никогда не делала таких шагов, чтобы захватить контроль над водоснабжением, отмечают журналисты.

Напомним, в Госпогранслужбе Украины оценили возможность вторжения России из Крыма.

Ранее командующий Объединенных сил ВС Украины Сергей Наев заявил, что угрозы вторжения России в Украину пока нет.

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