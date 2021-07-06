Американські військові покинули вночі авіабазу Баграм, не повідомивши Афганістану

Американські військові покинули вночі авіабазу Баграм в Афганістані. Для цього вони відключили електрику і не попередили афганських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Авіабаза Баграм була ключовим місцем військових з США майже 20 років.

Афганські військові повідомили, що їм не повідомили про те, що армія США звільнила авіабазу.

"До нас доходили чутки, що американці покинули Баграм, а вранці ми зрозуміли, що цей факт підтверджений", - заявив новий командир об'єкта генерал Мир Асадулла Кохістані.

Відзначається також, що перед тим, як афганські військові зайняли авіабазу, її встигли пограбувати мародери.