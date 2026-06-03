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Зеленский посетит саммит G7 во Франции: Politico узнало тему по безопасности Украины

04:50 03.06.2026 Ср
2 мин
Какие темы Зеленский намерен затронуть во время саммита?
aimg Эдуард Ткач
Зеленский посетит саммит G7 во Франции: Politico узнало тему по безопасности Украины Фото: Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskyy.official)
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Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G7 во Франции, который состоится в середине июня. Он намерен затронуть ряд тем, включая вопрос по безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

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По словам трех источников, ожидается, что Зеленский присоединиться к главам государств и правительств Франции, Германии, Италии, Японии, Канады, Великобритании и США на саммите G7 в Эвиан-ле-Бен.

Один из чиновников уточнил, что украинский президент планирует обсудить военную дипломатию и вопрос противовоздушной обороны, чтобы противодействовать ракетным ударам России.

При этом в марте советник президента Франции говорил, что Зеленский не был приглашен на саммит, который состоится с 15 по 17 июня.

Украина намерена усилить ПВО

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Одна из главных тем встречи была касалась усиления дипломатической работы для получения дополнительных систем и ракет, включая средства противобаллистической защиты.

"Поручив также Министерству обороны активизировать все существующие форматы с партнерами для поставки антибаллистики. Мы должны найти то, что нужно Украине", - сказал президент.

Кроме того, около недели назад стало известно, что Владимир Зеленский направил президенту США Дональду Трампу письмо о критическом дефиците средств ПВО.

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