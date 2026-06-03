Зеленский посетит саммит G7 во Франции: Politico узнало тему по безопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G7 во Франции, который состоится в середине июня. Он намерен затронуть ряд тем, включая вопрос по безопасности Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По словам трех источников, ожидается, что Зеленский присоединиться к главам государств и правительств Франции, Германии, Италии, Японии, Канады, Великобритании и США на саммите G7 в Эвиан-ле-Бен.
Один из чиновников уточнил, что украинский президент планирует обсудить военную дипломатию и вопрос противовоздушной обороны, чтобы противодействовать ракетным ударам России.
При этом в марте советник президента Франции говорил, что Зеленский не был приглашен на саммит, который состоится с 15 по 17 июня.
Украина намерена усилить ПВО
Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Одна из главных тем встречи была касалась усиления дипломатической работы для получения дополнительных систем и ракет, включая средства противобаллистической защиты.
"Поручив также Министерству обороны активизировать все существующие форматы с партнерами для поставки антибаллистики. Мы должны найти то, что нужно Украине", - сказал президент.
Кроме того, около недели назад стало известно, что Владимир Зеленский направил президенту США Дональду Трампу письмо о критическом дефиците средств ПВО.