США обсудили с Панамой защиту канала и согласились расширить сотрудничество с армией

Министр обороны США Пит Хегсет провел переговоры с министром общественной безопасности Панамы Фрэнком Алексисом Абрего. Во время разговора стороны, в частности, обсудили вопросы защиты Панского канала.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон .

По словам спикера главы Минобороны США Джона Уллиота, беседа была "конструктивной", и состоялась она 4 февраля.

"Хегсет подчеркнул, что его главным приоритетом является защита интересов национальной безопасности США под руководством президента (США Дональда) Трампа, включая обеспечение беспрепятственного доступа к Панамскому каналу и сохранение его свободного от иностранного вмешательства", - рассказали в Пентагоне.

Кроме того, отмечается, что Хегсет и Абрего подтвердили приверженность стран защитить Панамский канал, а также "согласились расширить сотрудничество между армией США и силами безопасности Панамы".

Также в Пентагоне заявили, что Хегсет выразил свою благодарность Панаме "за усилия, направленные на прекращение транснациональной организованной преступности и нелегальной миграции", и за готовность Панамы принять мигрантов из третьих государств из Штатов для репатриации в их страны.

"Секретарь Хегсет и министр Мулино договорились поддерживать тесное общение и планировать личную встречу в ближайшее время", - добавил представитель главы Минобороны США.

Вопрос Панамского канала на фоне заявлений Трампа

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений о намерении вернуть контроль США над Панамским каналом. Он также, в частности, отказался исключить возможное применение военной силы для этого. Трамп, среди прочего, говорил о "нарушении договоренностей" и утверждал, что Китай якобы "управляет" каналом.

Высказывания Трампа о Панамском канале вызвали критику со стороны латиноамериканских государств в Америке и некоторых других стран.

Ранее президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что страна управляет каналом, ответственным за мировую торговлю, включая Соединенные Штаты. Мулино подчеркнул, что канал "есть и будет оставаться Панамским".

2 февраля в Панаму с визитом отправился государственный секретарь США Марко Рубио. Во время встречи с президентом он выдвинул ультиматум по Панамскому каналу.

Добавим, 23 января стало известно, что Госсекретарь США Марко Рубио планирует посетить Панаму на фоне заявлений Трампа о "возвращении" канала.

На следующий день стало известно, что после визита Рубио президент Панамы согласился не продлевать договоренности с Китаем. Речь идет о китайской инициативе "Один пояс, один путь", а соглашение с КНР может быть расторгнуто раньше, чем планируется.