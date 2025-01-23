Госсекретарь США планирует посетить Панаму на фоне заявлений Трампа о "возвращении" канала
Государственный секретарь США Марко Рубио планирует посетить Панаму в рамках поездки в Латинскую Америку уже на следующей неделе. Таким образом подчеркивается серьезность намерений президента Дональда Трампа вернуть Панамский канал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Рубио также планирует посетить Гватемалу, Сальвадор и Коста-Рику. Также он посетит Доминиканскую Республику, где позже в этом году состоится саммит Америк (Summit of the Americas), на котором обычно присутствует президент США.
Ожидается, что эта поездка станет первой для Марко Рубио с момента принятия присяги в должности. Она подчеркивает сосредоточенность Трампа на прекращении нелегальной миграции через Центральную Америку и депортации людей в их родные страны.
Обычно первая поездка главы Госдепартамента происходит к геополитически важному союзнику США: предшественники Энтони Блинкен ездил в Японию, а Рекс Тиллерсон - в Германию.
Ранее Трамп призвал США вернуть контроль над Панамским каналом, если стоимость прохода для военных и торговых судов не будет снижена.
Панамский канал
Трамп во время инаугурационной речи заявил о том, что панамские власти не выполняют свои обязанности по управлению Панамским каналом.
"Самое важное, что Китай управляет каналом. Мы давали канал не Китаю, а Панаме, и мы возвращаем его обратно", - подчеркнул американский президент.
Глава панамского государства Хосе Мулино решительно осудил такое заявление Трампа.
"...Канал принадлежит и будет принадлежать Панаме, и его управление будет оставаться под панамским контролем при соблюдении постоянного нейтралитета. Ни одно государство в мире не может вмешиваться в управление каналом", - отметил он.
Также он добавил, что Панама с 1999 года ответственно управляет Панамским каналом и расширяет его в интересах всего мира и торговли.
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