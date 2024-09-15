Советник Байдена анонсировал существенный пакет помощи Украине до конца сентября

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана на форуме Ялтинской европейской стратегии, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что США работают над существенным пакетом для Украины с разными возможностями, который могут объявить уже до конца сентября.

Салливан отметил, что ежедневно встречается с командой, чтобы обеспечить Украину инструментами и средствами для стабилизации фронта и чтобы убедиться, что наступательные действия россиян подвергаются жесткому сопротивлению. Он добавил, что Россию также лишают возможности совершить прорыв для дальнейшего продвижения.

Советник Джо Байдена напомнил, что в апреле перед тем, как Конгресс принял финансирование помощи Украине, было опасение, что произойдет крушение линии фронта. Однако украинская оборона стала крепче во многих критически важных местах, а Украина сделала смелые и решительные шаги в войне, продвигаясь вперед.

Он также прокомментировал задержки с помощью, отметив, что это вопрос не политической воли, а логистики. По его словам, США буквально снимают с конвейера снаряды 155 мм калибра и доставляют их на передовую так быстро, как только могут.

Как другой пример поддержки, Салливан привел сложное в реализации решение перенаправить Украине все ракеты для Patriot, которые должны были быть поставлены партнерам и союзникам в ближайший год.

"Я сказал: возьмите все эти ракеты, все в единую, и пришлите их в Украину... И если вы посмотрите на стоимость этого, то это большие деньги, учитывая количество, масштаб и интенсивность этих поставок с начала войны. Я горжусь тем, что мы сделали, но, как сказал со сцены президент Зеленский, учитывая то, с чем столкнулась Украина, мы должны делать больше и лучше, и я с этим соглашаюсь", - подчеркнул советник Байдена.