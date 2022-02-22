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США направлять до Литви і Латвії додаткові війська, - Байден

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден оголосив про направлення в Литву і Латвію додаткових американських військ. Він додав, що рішення прийнято у відповідь на останні дії Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Байдена у Білому домі.

"Сьогодні у відповідь на дії Росії, на те, що вона не буде виводити війська з Білорусі, ми направляємо додаткові сили в Литву і Латвію", - сказав Байден.

Американський лідер підкреслив, що напрямок військ в країни Балтії пов'язано виключно з обороною. За його словами, таким чином Вашингтон має намір послати Москві чіткий сигнал, що США і союзники будуть захищати кожен дюйм території НАТО.

Нагадаємо, напередодні ЄС погодив пакет санкцій проти Росії за визнання "ЛДНР". Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель розкрив їх зміст.

Зазначимо, раніше Британія ввела обмеження проти п'яти російських банків і друзів президента РФ Володимира Путіна.

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Джозеф БайденСполучені Штати АмерикиЛитваЛатвія