США направят в Литву и Латвию дополнительные войска, - Байден

Президент США Джо Байден объявил о направлении в Литву и Латвию дополнительных американских войск. Он добавил, что решение принято в ответ на последние действия России против Украины .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Байдена в Белом доме.

"Сегодня в ответ на действия России, на то, что она не будет выводить войска из Беларуси, мы направляем дополнительные силы в Литву и Латвию", - сказал Байден.

Американский лидер подчеркнул, что направление войск в страны Балтии связано исключительно с обороной. По его словам, таким образом Вашингтон намерен послать Москве четкий сигнал, что США и союзники будут защищать каждый дюйм территории НАТО.