США направят в Литву и Латвию дополнительные войска, - Байден

Президент США Джо Байден объявил о направлении в Литву и Латвию дополнительных американских войск. Он добавил, что решение принято в ответ на последние действия России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Байдена в Белом доме.
"Сегодня в ответ на действия России, на то, что она не будет выводить войска из Беларуси, мы направляем дополнительные силы в Литву и Латвию", - сказал Байден.
Американский лидер подчеркнул, что направление войск в страны Балтии связано исключительно с обороной. По его словам, таким образом Вашингтон намерен послать Москве четкий сигнал, что США и союзники будут защищать каждый дюйм территории НАТО.
Напомним, накануне ЕС согласовал пакет санкций против России за признание "ЛДНР". Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскрыл их содержание.
Отметим, ранее Британия ввела ограничения против пяти российских банков и друзей президента РФ Владимира Путина.