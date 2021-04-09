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У Путіна пояснили стягування військ РФ до кордонів України

Новость на русском → Москва, П'ятниця 09 квітня 2021 13:39
У Путіна пояснили стягування військ РФ до кордонів України Фото: війська Росії готуються до наступу (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

У Кремлі заявили про можливу загрозу Росії через ескалацію ситуації на Донбасі. Через це РФ приймає відповідні заходи ніби-то для забезпечення своєї безпеки.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

За його словами, ескалація на Донбасі обумовлює прийняття Росією заходів для "забезпечення власної безпеки". Пєсков заявив, що РФ нібито не несе загрозу жодній країні світу.

"Зростання напруженості, ескалація напруженості на південному сході України обумовлює ті заходи, які Росія приймає для забезпечення своєї безпеки", - сказав представник Кремля.

Зазначимо, в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили про воєнну небезпеку через стягування російських військ до кордонів. Про ескалацію на Донбасі почали говорити саме через розшрення військової присутності біля кордонів України.

Крім того, в минулу п'ятницю на Донбасі в результаті ворожого обстрілу загинули четверо українських військових, а двоє отримали поранення. Подія сталася в районі населеного пункту Шуми.

Сьогодні в ОП заявили, що Україні варто очікувати нового військового загострення з боку Росії.

Нагадаємо, українська розвідка попередила, що Росія готова до масштабної ескалації на Донбасі з просуванням вглиб території України.

Зазначимо, в Пентагоні пообіцяли, що у разі ескалації російської агресії США не залишать Україну наодинці і підтримають її.

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