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США мають намір подвоїти тиск на Іран

Новини » Політика    09.01.2019 - 00:23
США мають намір подвоїти тиск на Іран
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Вашингтон протидіятиме "ворожому впливу" Тегерана на Близькому Сході

Сполучені Штати Америки не мають наміру припиняти тиск на Іран, вони навпаки готові подвоїти зусилля в цьому напрямку. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео під час прес-конференції з міністром закордонних справ Йорданії Айманом аз-Сафаді, передає РБК-Україна з посиланням на Aljazeera.

У ході візиту до Амман, Помпео зазначив, що Вашингтон подвоює свої дипломатичні та фінансові зусилля з протидії "ворожого впливу" Тегерана на Близькому Сході.

За словами держсекретаря, головними загрозами для регіону є бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" і Іран.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що відвідування країн Близького Сходу є стратегічним актом формування антиіранської коаліції. В ході поїздки, почалася у вівторок, 8 січня, він відвідає вісім країн: Йорданію, Єгипет, Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Саудівську Аравію, Оман і Кувейт.

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