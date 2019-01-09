США намерены удвоить давление на Иран

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Вашингтон будет противодействовать "враждебному влиянию" Тегерана на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты Америки не намерены прекращать давление на Иран, они наоборот готовы удвоить усилия в этом направлении. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции с министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади, передает РБК-Украина со ссылкой на Aljazeera.

В ходе визита в Амман, Помпео отметил, что Вашингтон удваивает свои дипломатические и финансовые усилия по противодействию "враждебному влиянию" Тегерана на Ближнем Востоке.

По словам госсекретаря, главными угрозами для региона являются боевики террористической группировки "Исламское государство" и Иран.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что посещения стран Ближнего Востока являются стратегическим актом формирования антииранской коалиции. В ходе поездки, начавшейся во вторник, 8 января, он посетит восемь стран: Иорданию, Египет, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Саудовскую Аравию, Оман и Кувейт.