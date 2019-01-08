Помпео заявив, що США формують антиіранську коаліцію

Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Держсекретар США відвідає країни Близького Сходу

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що відвідування країн Близького Сходу є стратегічним актом формування антиіранської коаліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Помпео CNBC.

Так, в ході поїздки яка розпочнеться у вівторок, 8 січня, будуть нанесені візити у вісім країн: Йорданію, Єгипет, Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Саудівську Аравію, Оман і Кувейт.

Як повідомляється, Помпео заявив, що однією з цілей поїздки є створення глобальної коаліції країн, включаючи Ізраїль і країни Перської затоки, які вважають, що Іран повинен припинити виступати в якості державного спонсора тероризму.

"Таким чином, елемент цієї поїздки полягає в тому, щоб продовжувати нарощувати коаліцію - коаліцію, в яку входять країни Перської затоки, коаліцію, в яку входить Ізраїль, коаліцію, в яку входять європейські та азіатські країни по всьому світу, які розуміють, що це найбільша держава в світі. спонсор тероризму повинен припинити цю діяльність", - сказав він.

Помпео спробує переконати союзників у регіоні в прихильності США їх безпеки і протидії Ірану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що виведення американських військових з Сирії може відбутися не найближчим часом.