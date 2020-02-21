Американські військові передали допомогу тренувальному центру ССО

Фото: передача наметового містечка (facebook.com/usofcom)

Сили спеціальних операцій отримали наметове містечко

Навчально-тренувальний центр Сил спеціальних операцій отримав у п'ятницю, 21 лютого, матеріально технічну-допомогу від уряду США. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-центр командування ССО.

Повідомляється, що командувач Сил спеціальних операцій Збройних сил США в Європі генерал Сміт передав наметове містечко. Українське командування ССО висловило подяку американським колегам.

"Сучасний та комфортний наметовий комплекс типу "Аляска", значно підвищить спроможності навчально-тренувального центру ССО з розміщення особового складу під час заходів колективної підготовки", - зазначили в прес-службі.

Фото: наметове містечко (facebook.com/usofcom)

Нагадаємо, під час візиту в штаб-квартиру НАТО в Брюсселі Міноборони досягло домовленості із Великобританією про допомогу Військово-морським силам України.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський на зустрічі з сенаторами США обговорив поставки зброї. Участь у зустрічі 14 лютого взяли сенатори Джон Баррассо, Рон Джонсон і Кріс Мерфі. Пропозиції української сторони передадуть Пентагону.