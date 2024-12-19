США наложили санкции на министра внутренних дел Грузии
США наложили санкции на сотрудников МВД Грузии, которые причастны к притеснениям протестующих. Под ограничения попал министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент США.
Соединенные Штаты сегодня ввели санкции против министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури и заместителя руководителя департамента особых задач МВД Мирзы Кезевадзе.
"Министерство внутренних дел отвечает за жестокие и насильственные разгоны представителей СМИ, оппозиции и протестующих, в том числе во время демонстраций в течение 2024 года", - отметили в Госдепе.
Государственный департамент сообщил, что Государственный департамент также принимает дальнейшие меры по введению визовых ограничений для дополнительных граждан Грузии и членов их семей, включая сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности, которые были причастны к насилию против протестующих, а также должностных лиц муниципальных органов власти, которые злоупотребляли своей властью для ограничения основных свобод, включая право голосовать без принуждения или запугивания.
"Сегодняшнее действие опирается на визовые меры, объявленные на прошлой неделе, расширяет санкции США, наложенные на грузинских официальных лиц в сентябре, и дополняет действия, предпринятые Соединенным Королевством сегодня и действия, предпринятые в последние дни несколькими другими европейскими странами", - добавили в Госдепе.
Напомним, в конце октября в Грузии состоялись парламентские выборы, на которых победу одержала пророссийская партия "Грузинская мечта", хотя, согласно прогнозам, успех ожидался у оппозиционных партий.
В субботу, 14 декабря, коллегия выборщиков избрала нового президента Грузии. Им стал бывший футболист Михаил Кавелашвили и он был единственным кандидатом, которого выдвинула правящая партия "Грузинская мечта".
В тот же день, 14 декабря, четыре крупнейшие оппозиционные партии Грузии совместно обратились к Евросоюзу. Они призвали объявить "режим" основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили нелегитимным.
Заметим, что ранее Литва ввела санкции против еще 17 политиков и чиновников Грузии.
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