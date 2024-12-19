США наложили санкции на министра внутренних дел Грузии

США наложили санкции на сотрудников МВД Грузии, которые причастны к притеснениям протестующих. Под ограничения попал министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент США .

Соединенные Штаты сегодня ввели санкции против министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури и заместителя руководителя департамента особых задач МВД Мирзы Кезевадзе.

"Министерство внутренних дел отвечает за жестокие и насильственные разгоны представителей СМИ, оппозиции и протестующих, в том числе во время демонстраций в течение 2024 года", - отметили в Госдепе.

Государственный департамент сообщил, что Государственный департамент также принимает дальнейшие меры по введению визовых ограничений для дополнительных граждан Грузии и членов их семей, включая сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности, которые были причастны к насилию против протестующих, а также должностных лиц муниципальных органов власти, которые злоупотребляли своей властью для ограничения основных свобод, включая право голосовать без принуждения или запугивания.