В Грузии объявили президентом экс-футболиста

Избирательная коллегия Грузии избрала президентом бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. Он был единственным кандидатом, которого выдвинула правящая партия "Грузинская мечта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

В Грузии впервые выбирали президента не традиционным способом во время голосования граждан. Президента избрали члены избирательной коллегии, где большинство у пророссийской партии "Грузинская мечта".

Михаил Кавелашвили был единственным кандидатом на пост президента, которого выдвинула "Грузинская мечта". Он получил 224 голоса, один бюллетень был испорчен.

Кавелашвили является одним из лидеров формально обособленной группы "Сила народа". Он был членом парламента Грузии IX и X созывов. Во время последних выборов, которые состоялись 26 октября, Кавелашвили прошел в парламент под номером 18 в списке "Грузинской мечты".

Кавелашвили является ветераном футбола, играл за тбилисский "Локомотив", российский "Спартак-Алания", "Манчестер Сити" и швейцарские клубы, был игроком национальной сборной Грузии.

Инаугурация Кавелашвили запланирована на 29 декабря.