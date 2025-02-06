США наложили санкции на сеть КСИР за контрабанду иранской нефти в Китай

По словам Минфина США, санкции нацелены на организации в Китае, Индии, ОАЭ и несколько нефтяных танкеров. Нефть доставляли от имени Генерального штаба вооруженных сил Ирана и его подставной компании Sepehr Energy, которая попала под санкции.

"Иран получает эквивалент миллиардов долларов ежегодно через продажу нефти для финансирования своей дестабилизирующей региональной деятельности и поддержки многочисленных региональных террористических группировок, включая ХАМАС, Хуси и Хизбалла. AFGS использует сети иностранных подставных компаний и брокеров, чтобы сделать возможной продажу и поставки нефти", - пояснили в министерстве.

Известно, что вторичные санкции могут применяться к тем, кто имеет дело с лицами и компаниями, определенными в списке.

"Иранский режим по-прежнему сосредоточен на привлечении своих нефтяных доходов для финансирования развития своей ядерной программы, производства своих смертоносных баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также для поддержки своих региональных террористических групп", - сказал министр финансов США Скотт Бессент.

Заметим, что в ноябре 2023 года Министерство финансов США внесло компанию Sepehr Energy в санкционный список за материально-техническое обеспечение вооруженных сил Ирана.