RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США покарали компанії Росії і Китаю за порушення санкційних правил

Фото: США покарали компанії Росії і Китаю за порушення санкційних правил (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Міністерство торгівлі США внесло у вівторок 36 компаній з дев'яти країн до списку структур, яким обмежено доступ до американських технологій і товарів, за порушення законів США про міжнародні санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

З 36 компаній, 25 базуються в КНР, решта - в Росії, ОАЕ, Литві, Пакистані, Сінгапурі, Великобританії, Узбекистані та В'єтнамі.

Зокрема, російське OOO Intertech Instruments покарано за незаконні постачання Ірану.

Шість компаній покарані за підтримку російського військово-промислового потенціалу в порушення санкційного режиму, який набув чинності після вторгнення російських військ в Україну.

Міністерство торгівлі заявило, що внесені в "чорний список" китайські компанії і до початку вторгнення поставляли в Росію "викликають занепокоєння товари" і продовжують постачання російським контрагентам, щодо яких США і їх союзники ввели санкції.

Американські компанії, які бажають постачати товари або послуги фігурантам "чорного списку" зобов'язані отримати спеціальну ліцензію Міністерства торгівлі.

Раніше офіційні особи говорили, що Китай в цілому виконує умови міжнародних санкцій, введених щодо Росії після вторгнення в Україну.

Нагадаємо, 28 червня США розширили санкції проти Росії і ввели заборону на імпорт золота.

Крім США ембарго на імпорт російського золота введуть Британія, Канада і Японія.

Водночас Європейський союз також розглядає можливість заборони такого імпорту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції