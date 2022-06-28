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США розширили санкції проти Росії та заборонили імпорт золота

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Вашингтон, Вівторок 28 червня 2022 17:46
США розширили санкції проти Росії та заборонили імпорт золота Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Сполучені Штати Америки (США) розширили санкції проти Росії і ввели заборону на імпорт золота.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

Повідомляється, що Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США внесло до списку санкцій 70 організацій, які мають критичне значення для оборонно-промислової бази Росії, включаючи корпорацію "Ростех", а також 29 фізичних осіб.

Крім того, Державний департамент США вводить санкції ще щодо 45 юридичних та 29 фізичних осіб. Очікується, що нові обмеження завдадуть удару по здатності Росії розробляти та використовувати зброю та технології у війні проти України.

Також повідомляється, що у переліку Держдепу також є російські військові частини, які причетні до військових злочинів у Росії. Візові обмеження запроваджуються щодо понад 500 російських військових.

Одночасно із сьогоднішніми санкціями вводиться заборона на імпорт російського золота. Рішення набирає чинності негайно, але не стосується того російського золота, яке на сьогодні перебуває за межами Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що крім США ембарго на імпорт російського золота запровадять Британія, Канада та Японія.

Водночас, Європейський Союз також розглядає можливість заборони такого імпорту.

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