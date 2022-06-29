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США наказали компании России и Китая за нарушение санкционных правил

Фото: США наказали компании России и Китая за нарушение санкционных правил (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Министерство торговли США внесло во вторник 36 компаний из девяти стран в список структур, которым ограничен доступ к американским технологиям и товарам, за нарушение законов США о международных санкциях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Из 36 компаний, 25 базируются в КНР, остальные - в России, ОАЭ, Литве, Пакистане, Сингапуре, Великобритании, Узбекистане и Вьетнаме.

В частности, российское OOO Intertech Instruments наказано за незаконные поставки Ирану.

Шесть компаний наказаны за поддержку российского военно-промышленного потенциала в нарушение санкционного режима, вступившего в силу после вторжения российских войск в Украину.

Министерство торговли заявило, что внесенные в "черный список" китайские компании и до начала вторжения поставляли в Россию "вызывающие беспокойство товары" и продолжают поставки российским контрагентам, в отношении которых США и их союзники ввели санкции.

Американские компании, желающие поставлять товары или услуги фигурантам "черного списка" обязаны получить специальную лицензию Министерства торговли.

Ранее официальные лица говорили, что Китай в целом выполняет условия международных санкций, введенных в отношении России после вторжения в Украину.

Напомним, 28 июня США расширили санкции против России и ввели запрет на импорт золота.

Помимо США эмбарго на импорт российского золота введут Британия, Канада и Япония.

В то же время Европейский союз также рассматривает возможность запрета такого импорта.

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