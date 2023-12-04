США предоставили Украине помощь для строительства защиты энергообъектов

Отмечается, что в рамках проекта энергетической безопасности Украины, финансируемого правительством США, наше государство получило первую партию металла в размере 5 тысяч тонн, который уже используют при сооружении антидроновых защитных сооружений в западных, центральных и южных регионах.

"Процент арматуры в проекте – один из самых больших по объему и стоимости. Получаем металл в качестве благотворительной помощи. Это важный вклад в защиту энергетической инфраструктуры Украины и быстрое строительство защитных сооружений", - заявили в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Добавляют, что уже с марта этого года вокруг основной сети Укрэнерго возводятся бетонные конструкции.

Также отмечается, что металл закупается у украинского производителя, а уже с производства транспортируется на строительство. Всего ко второму уровню защиты относятся 22 подстанции, 63 автотрансформатора в 14 областях.

Помощь США в защите энергообъектов Украины

Россия активно применяла массированные атаки на украинскую энергетику в прошлом году. Военные предупреждают, что РФ накапливает ракеты для повторения массированных ударов. Но, по мнению украинских разведчиков, масштабы обстрелов будут меньше.

Соединенные Штаты Америки уже выделили 522 млн долларов для закупки энергетического оборудования, а также для поддержки и защиты энергетической системы Украины.

Также недавно США передали Украине два мощных автотрансформатора, которые должны усилить надежность энергоснабжения потребителей зимой.