США уже выделили более 500 млн долларов для защиты энергосистемы Украины, - Шмыгаль

Соединенные Штаты уже выделили 522 млн долларов для закупки энергетического оборудования, а также для поддержки и защиты энергетической системы Украины.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Мы на пороге тяжелой зимы. Благодаря поддержке партнеров мы совместно прошли прошлый, самый трудный отопительный сезон в нашей истории. Этой зимой имеем поддержку не только финансовую, но и на восстановление энергетики. Соединенные Штаты уже выделили 522 млн долларов", - сказал он. заседание президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте

Заседание состоялось 16 октября под председательством руководителя Офиса президента Андрея Ермака и при участии председателя Верховной рады Руслана Стефанчука, специального представительства США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер, чиновников, парламентариев, представителей ОВА и местного самоуправления.

Готовность к отопительному сезону

Премьер-министр сообщил, что Украина готова к отопительному сезону почти на 100%. Во время осенне-зимнего периода будут в работе все 9 блоков атомных электростанций.

"В целом по всей энергосистеме мы уже добавили 1,5 ГВт мощности из запланированных 1,7 ГВт. Есть достаточно ресурсов газа в хранилищах - 15,8 млрд кубических метров. В то же время планируем достичь уровня 16,5 млрд кубометров, что на 2 млрд кубометров больше плана, чтобы спокойно пройти эту зиму", - сказал Шмыгаль.

Премьер сообщил, что продолжается кампания по активной и пассивной защите энергообъектов, в частности в Киевской области, по его словам, также среди лидеров в реализации проектов восстановления.

"Мы выделили в целом областям 62 млрд грн на восстановление. В то же время городки Киевщины, наиболее пострадавшие от российской агрессии, имеют поддержку и из государственного бюджета, и из областного, и в рамках проекта United24", - сказал он.

Защита энергетической инфраструктуры

Напомним, Россия активно применяла массированные атаки на украинскую энергетику в прошлом году.

Как заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, энергетические объекты Украины будут иметь три уровня защиты в виде инженерных укреплений на случай российских атак ракетам и дронам.

Что касается второго и третьего уровней защиты, то, как заявил Кудрицкий, "эти работы сейчас выполняются активно". На вопрос, когда возведение этих конструкций может быть завершено, он предположил, что это может быть в ноябре, "до холодов должны успеть".