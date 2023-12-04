США надали Україні допомогу для будівництва захисту енергооб'єктів

Зазначається, що у межах проєкту енергетичної безпеки України, який фінансується урядом США, наша держава отримала першу партію металу розміром в 5 тисяч тонн, який вже використовують при спорудженні антидронових захисних споруд у західних, центральних та південних регіонах.

"Відсоток арматури у проєкті – один із найбільших по обсягу і вартості. Отримуємо метал у якості благодійної допомоги. Це важливий внесок у захист енергетичної інфраструктури України та швидкого будівництва захисних споруд", - заявили в Державному агенстві відновлення та розвитку інфраструктури України.

Додають, що вже з березня поточного року навколо основної мережі Укренерго зводяться бетонні конструкції.

Також відзначається, що метал закуповується в українського виробника, а вже із виробництва він транспортується на будівництво. Загалом до другого рівня захисту відносяться 22 підстанції, 63 автотрансформатори у 14 областях.

Допомога США в захисті енергооб'єктів України

Росія активно застосовувала масовані атаки на українську енергетику минулого року. Військові попереджають, що РФ накопичує ракети для повторення масованих ударів. Але, на думку українських розвідників, масштаби обстрілів будуть меншими.

Сполучені Штати Америки вже виділили 522 млн доларів для закупівлі енергетичного обладнання, а також для підтримки й захисту енергетичної системи України.

Також нещодавно США передали Україні два потужних автотрансформатори, які мають посилити надійність енергопостачання споживачів взимку.