Усилят надежность энергоснабжения. США передали Украине дополнительные трансформаторы

Соединенные Штаты Америки передали Украине два мощных автотрансформатора. Они усилят надежность энергоснабжения потребителей зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Как пишет "Укрэнерго", международные партнеры продолжают вкладываться в энергобезопасность и устойчивость энергосистемы Украины.

"Спасибо Правительству США, U.S. Embassy Kyiv Ukraine и USAID Проект энергетической безопасности за помощь в приобретении и доставке ключевого оборудования, которое так необходимо украинской энергетической инфраструктуре в период высоких зимних нагрузок", - добавляет "Укрэнерго".

Какая ситуация со светом в Украине 1 декабря?

Российские оккупанты с октября 2022 года и почти до марта 2023 года массированно обстреливали энергетическую систему Украины. Враг пытался вызвать блэкаут. В результате многочисленных атак некоторые энергетические объекты были сильно повреждены.

По состоянию на 1 декабря, произведенной электроэнергии пока достаточно для обеспечения бытовых и юридических нужд потребителей. Впрочем, ситуацию осложняет плотная облачность, которая не позволяет солнечным электростанциям работать на максимуме возможностей.

Сложнее всего ситуация сохраняется в Одесской области, где 14 населенных пунктов остаются отключенными более суток. В частности непогода добавила отключений в Закарпатской области.

Всего из-за непогоды отключены 66 населенных пунктов в:

Закарпатской;

Киевской;

Одесской;

Сумской;

Черниговская областях.

"Из-за боевых действий и по другим причинам без света остаются 426 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных", - рассказывает "Укрэнерго".

Ночью 30 ноября террористы повредили теплоэлектроцентраль в южном регионе. Также было зафиксировано разрушение зданий и оборудования.