США предоставят Украине ракеты для ПВО в ускоренные сроки, - глава Пентагона

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине ракеты для систем ПВО в рамках нового пакета военной помощи на 2,3 млрд долларов в ускоренном режиме.

Об этом во время встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

По его словам, снаряды для ПВО будут доставлены украинским военным на линию фронта в ускоренные сроки, поскольку недавно США решили передавать Украине такое вооружение вне очереди. Поставки другим союзникам из-за этого будут откладывать. "Украина находится в жесткой борьбе с самого начала безрассудной войны, которую выбрал Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.). Кремль продолжает усиливать бомбардировки ваших городов и мирных жителей. Но я по-прежнему впечатлен мастерством ваших войск, и ваши войска продолжают отражать атаки России с упорством, изобретательностью и мужеством", - заявил Остин.