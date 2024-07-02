ua en ru
Вт, 02 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США предоставят Украине ракеты для ПВО в ускоренные сроки, - глава Пентагона

Вашингтон, Вторник 02 июля 2024 21:33
UA EN RU
США предоставят Украине ракеты для ПВО в ускоренные сроки, - глава Пентагона Фото: Ллойд Остин, глава Пентагона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине ракеты для систем ПВО в рамках нового пакета военной помощи на 2,3 млрд долларов в ускоренном режиме.

Об этом во время встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

По его словам, снаряды для ПВО будут доставлены украинским военным на линию фронта в ускоренные сроки, поскольку недавно США решили передавать Украине такое вооружение вне очереди. Поставки другим союзникам из-за этого будут откладывать.

"Украина находится в жесткой борьбе с самого начала безрассудной войны, которую выбрал Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.). Кремль продолжает усиливать бомбардировки ваших городов и мирных жителей. Но я по-прежнему впечатлен мастерством ваших войск, и ваши войска продолжают отражать атаки России с упорством, изобретательностью и мужеством", - заявил Остин.

Что предшествовало

Напомним, 20 июня издание Financial Times написало, что США могут приостановить заказы других стран на ракеты для противовоздушных систем Patriot. При этом Украине их будут предоставлять в приоритетном порядке.

Позже координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил, что США приняли решение насчет переориентации в ближайшее время запланированных поставок зарубежных военных товаров в пользу Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Соединенные Штаты Америки Помощь Украине Военная помощь
NEWS
Орбан меняет тактику. Зачем премьер Венгрии приехал в Киев и при чем здесь Мелони
Орбан меняет тактику. Зачем премьер Венгрии приехал в Киев и при чем здесь Мелони
DAILY
Детективная история. Что происходит внутри НАБУ и кто борется за контроль над Бюро
Юлия Акимова, Милан Лелич Детективная история. Что происходит внутри НАБУ и кто борется за контроль над Бюро