США нададуть Україні ракети для ППО у прискорені терміни, - голова Пентагону

Сполучені Штати Америки нададуть Україні ракети для систем ППО в рамках нового пакету військової допомоги на 2,3 млрд доларів у прискореному режимі.

Про це під час зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.

За його словами, снаряди для ППО будуть доставлені українським військовим на лінію фронту у прискорені терміни, оскільки нещодавно США вирішили передавати Україні таке озброєння позачергово. Постачання іншим союзникам через це відкладатимуть.

"Україна перебуває в жорсткій боротьбі з самого початку безрозсудної війни, яку вибрав Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.). Кремль продовжує посилювати бомбардування ваших міст і мирних жителів. Але я, як і раніше, вражений майстерністю ваших військ, і ваші війська продовжують відбивати атаки Росії із завзятістю, винахідливістю та мужністю", - заявив Остін.