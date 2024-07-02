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США нададуть Україні ракети для ППО у прискорені терміни, - голова Пентагону

Вашингтон, Вівторок 02 липня 2024 21:33
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США нададуть Україні ракети для ППО у прискорені терміни, - голова Пентагону Фото: Ллойд Остін, голова Пентагону (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки нададуть Україні ракети для систем ППО в рамках нового пакету військової допомоги на 2,3 млрд доларів у прискореному режимі.

Про це під час зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.

За його словами, снаряди для ППО будуть доставлені українським військовим на лінію фронту у прискорені терміни, оскільки нещодавно США вирішили передавати Україні таке озброєння позачергово. Постачання іншим союзникам через це відкладатимуть.

"Україна перебуває в жорсткій боротьбі з самого початку безрозсудної війни, яку вибрав Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.). Кремль продовжує посилювати бомбардування ваших міст і мирних жителів. Але я, як і раніше, вражений майстерністю ваших військ, і ваші війська продовжують відбивати атаки Росії із завзятістю, винахідливістю та мужністю", - заявив Остін.

Що передувало

Нагадаємо, 20 червня видання Financial Times написало, що США можуть призупинити замовлення інших країн на ракети для протиповітряних систем Patriot. При цьому Україні їх надаватимуть у пріоритетному порядку.

Пізніше координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі підтвердив, що США ухвалили рішення щодо переорієнтації найближчим часом запланованого постачання закордонних військових товарів на користь України.

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