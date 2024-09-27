ua en ru
Пт, 27 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США предоставят Румынии оборудование для обнаружения радиации

США, Пятница 27 сентября 2024 16:39
UA EN RU
США предоставят Румынии оборудование для обнаружения радиации Фото: Румыния получит оборудование для обнаружения радиации (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

США предоставят Румынии разнообразное оборудование на почти 2 млн долларов. Среди переданного будут устройства для выявления повышенного уровня радиации и несколько автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

По данным издания, об этом стало известно из документов, подготовленных МВД Румынии для оформления получения такой помощи.

Оборудование, которое передаст США, стоит около 1,9 млн долларов и включает

  • транспортные средства;
  • портативное оборудование для обнаружения радиации;
  • сопутствующее снаряжение для специалистов, в том числе 400 специальных пейджеров;
  • три автомобиля Ford Ranger Wildtrak.

Известно, что переданное оборудование будет использовать полиция Румынии "для специфической деятельности, связанной с обнаружением и идентификацией радиоактивных материалов".

Заметим, что эта помощь от США готовится на фоне ядерных угроз российскому диктатору Владимиру Путину. Напомним, что недавно Путин в очередной раз прибег к ядерному шантажу. В одном из своих обращений он заявил, что в России ядерное оружие якобы лучше, чем у НАТО.

Подробнее о ядерных угрозах Путина и их целях, можно узнать в материале РБК-Украина.

Отметим, что в Украине вчера отреагировали на ядерные угрозы Путина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Румыния Война России против Украины
NEWS
Появились первые фото последствий удара по зданию полиции в Кривом Роге
Появились первые фото последствий удара по зданию полиции в Кривом Роге
DAILY
Опасная риторика? Есть ли угроза от резких заявлений Трампа о Зеленском и войне в Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Опасная риторика? Есть ли угроза от резких заявлений Трампа о Зеленском и войне в Украине