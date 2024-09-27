США предоставят Румынии оборудование для обнаружения радиации

США предоставят Румынии разнообразное оборудование на почти 2 млн долларов. Среди переданного будут устройства для выявления повышенного уровня радиации и несколько автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24 .

Известно, что переданное оборудование будет использовать полиция Румынии "для специфической деятельности, связанной с обнаружением и идентификацией радиоактивных материалов".

По данным издания, об этом стало известно из документов, подготовленных МВД Румынии для оформления получения такой помощи.

Заметим, что эта помощь от США готовится на фоне ядерных угроз российскому диктатору Владимиру Путину. Напомним, что недавно Путин в очередной раз прибег к ядерному шантажу. В одном из своих обращений он заявил, что в России ядерное оружие якобы лучше, чем у НАТО.

Подробнее о ядерных угрозах Путина и их целях, можно узнать в материале РБК-Украина.

Отметим, что в Украине вчера отреагировали на ядерные угрозы Путина.

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